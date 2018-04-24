На городском книгообменнике в Тюмени соберут макулатуру

Тринадцатый сезон общегородского книжного обменника стартует в Тюмени в эту субботу, 28 апреля. По традиции книжный развал расположится возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2). Обменяться художественной и научно-популярной литературой можно будет с 12 до 15 часов.

Как и прежде, плата за вход для взрослых составит 10 рублей, для детей вход бесплатный. Собранные деньги пойдут на благотворительность. Как сообщают организаторы, уже в третий раз на обменнике дебютанты благотворительного венского бала "Русские сезоны" и КА "Пионер" проведут сбор макулатуры. Все деньги, полученные от сдачи бумаги на переработку, передадут в фонд помощи детям "Ключ к жизни".

Также на книгообменнике будет работать барахолка — на ней смогут поторговать все желающие.