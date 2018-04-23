В мобильном приложении "Открой свою Тюмень" появился раздел о Победе

Новый блок вопросов "Одна Победа" в мобильном приложении "Открой свою Тюмень" появился сегодня, 23 апреля.

Раздел виртуальной викторины посвящен Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Здесь представлены вопросы о блокаде Ленинграда, Курской битве, восстановлении страны после войны и многом другом. Одна из категорий раздела посвящена жизни тюменского региона в годы войны.

В преддверии праздника 9 Мая у всех участников игры будет возможность освежить свои знания по истории этого тяжелого и героического для страны периода. Вопросы интересны не только знатокам, но и обычным игрокам.

"Все больше времени проходит с мая 1945 года. Многие из современных школьников даже не успели познакомиться со своими родственниками-участниками Великой Отечественной войны. А игровое интерактивное приложение дает возможность прикоснуться к этой важной теме – кто-то представит события боя, в котором участвовал его родной дед или прадед, или узнает о восстановлении железной дороги, на которой работала бабушка. Будем рады, если эта игра станет поводом для семейной беседы с воспоминаниями", – отметила куратор проекта Ольга Петрушина.

Заработанные во время игры баллы традиционно можно обменять в магазине приложения на призы: карту страны, стильную толстовку, футболку, кружку или другие интересные сувениры.

Отметим, приложение "Открой свою Тюмень" запущено в ноябре 2017 года. На сегодня его установили более 10 000 человек. В общей сложности они сыграли более 600 000 раз. В Тюмени 4 раза проходили генерационные сессии, на которых участники – историки, краеведы, журналисты, активные горожане и лучшие игроки – обсуждали новые возможности приложения. Там же было озвучено пожелание: ввести раздел не только о регионе, но и о важных эпохах в жизни страны.