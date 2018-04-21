В Тюмени назвали победителей регионального конкурса "Педагог года - 2018"

20 апреля в Тюменском музейном комплексе имени Словцова подвели итоги конкурса "Педагог года Тюменской области - 2018".

В финале конкурса "Педагог года" участвовали 66 представителей образовательных учреждений региона. На протяжении четырех дне они демонстрировали мастерство и сражались за звание лучших на шести конкурсных площадках Тюмени.

Учителем года Тюменской области стала Екатерина Бушуева - учитель биологии из лицея Тобольска. Второе место у учителя истории тюменской школы №70 Александра Курнакова. Третье место заняла учитель литературы из Казанки Светлана Яковлева.

Лучшими воспитателем и педагогом-психологом региона в этом году признаны Ольга Ашихмина и Юлия Ташланова. Обе живут и работают в Ишиме.

Победителем в номинации "Мастер года" стал Вячеслав Важенин из Западно-сибирского Государственного колледжа.

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Фото - https://vk.com/event16466168