Лесная отрасль Уватского района привлекательна для инвесторов

Около 300 новых рабочих появится в Уватском районе в результате реализации проектов в лесной отрасли. Местные предприниматели готовы вложить на закупку нового оборудования 77 миллионов рублей, пишет "Тюменская линия".

Для эффективной деятельности лесозаготовительных предприятий района на ближайшие четыре года потребуется более 300 тыс. кубометров лесных ресурсов, сообщает пресс-служба администрации Уватского района

Представитель ООО "Уват Лес" в Туртасе Нелли Кислицина рассказала, что занимается производством и реализацией пиломатериалов, поставкой дров населению. Для заготовки леса заключили договор с Тобольской организацией, у которой арендован участок на 49 лет.

"На участок заезжаем по зимнику за сто километров от поселка. Рубим и вывозим лес с ноября по март. Конечно, есть свои риски в этом деле. Поэтому для заготовки хотелось бы иметь участок в собственной аренде", – поделилась она.

По словам главы Уватского района, около 5 миллионов кубометров леса ежегодно можно заготавливать на территории района. Этого запаса хватит для нескольких крупных предприятий областного масштаба.