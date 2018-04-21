Юные знатоки физики отдохнут летом в тюменских лагерях

В Тюменской области прошел первый региональный турнир среди школьников #ФИЗИКА_NEXT, участники которого решали задания уровня всероссийской олимпиады школьников. Кроме заслуженных наград, все участники турнира получат путёвки на профильные смены, которые пройдут этим летом. Такой подарок будущим инженерам сделал губернатор региона Владимир Якушев.

На базе загородных лагерей и детских центров летом с ребятами будут заниматься сильнейшие преподаватели вузов, учёные и разработчики уникальных олимпиадных заданий. И, конечно, они успеют хорошо и интересно отдохнуть.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, специальную региональную номинацию учредили, чтобы поддержать стремление школьников к познанию точных наук и дать им возможность попробовать выполнять задания в условиях, максимально приближенных к олимпиаде федерального уровня.

Задания, аналогичные заключительному этапу всероссийской олимпиады, решали около 60 ребят. Проверяли работы школьные учителя вместе с центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады. Члены федерального жюри провели для педагогов тюменских школ мастер-классы по проведению теоретического и экспериментального туров, а также по проверке олимпиадных работ.

Сильнейший результат среди десятиклассников показал ученик областной физико-математической школы Рустам Садыков. Среди девятиклассников не было равных Владимиру Сутеру из 34 лицея Тюмени. В параллели восьмых классов максимальный балл набрал ученик областной ФМШ Герман Кузнецов.