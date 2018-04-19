Работники культуры и искусства Тюмени соберутся на профессиональном форуме

Первый профессиональный форум специалистов сферы культуры и искусства состоится в Музейном комплексе имени Словцова 20 апреля.
Работа форума пройдет по четырем направлениям: культурно-досуговые учреждения, библиотека, учреждения дополнительного образования и театр. В программе форума мастер-классы, семинары-практикумы, лекции от ведущих специалистов сферы культуры и искусства.
Так, в рамках работы секции "Культурно-досуговые учреждения" пройдет дискуссия на тему "Работа с целевой аудиторией учреждения культуры" и мастер-класс "Партнерство и спонсорство событий в современных условиях" от директора компании Sponsor Consalting, члена Европейской спонсорской ассоциации Евгении Мальцевой. В секции "Библиотека" состоятся дискуссии-обзоры на темы "Библиотека и НКО: движение навстречу" и "Третий сектор: взаимодействие+развитие = успех". В секции "Театр" пройдут лекции от приглашенных спикеров из Челябинска и Омска.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru