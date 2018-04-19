В лесах Тюменской области грядет пожароопасный сезон

По прогнозам специалистов, начало пожароопасного сезона в Тюменской области ожидается в третьей декаде апреля. В этом году из-за длительной и холодной весны снег в лесах еще не сошел, пока специалисты не могут в полной мере приступить к выполнению всех профилактических мероприятий, однако уже сейчас ведется мониторинг ситуации, все службы приведены в полную готовность. Об этом на заседании президиума регионального правительства рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.

Он отметил, что в нашем регионе пока не зарегистрировано ни одного лесного пожара, вместе с тем на территории соседних регионов они уже фиксируются. В Тюменской области ввести особый противопожарный режим предлагается ближе к 25 апреля.

Кроме межведомственного взаимодействия в профилактике и своевременном устранении пожаров большое значение имеет отношение к этой проблеме всех жителей области: соблюдение требований пожарной безопасности, правил поведения в лесах, а также активное участие в уведомлении соответствующих служб об обнаруженных возгораниях. В регионе организована работа прямой линии лесной охраны: 8 800 1009400; горячей линии по лесным пожарам: 8 800 1001970. Действует специальный номер по приему сообщений 3434 (кодовое слово "ЛЕС"). По опыту прошлых лет, преобладающее число возгораний в лесу происходит по вине человека.