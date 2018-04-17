За побои к административной ответственности за год привлекались более тысячи тюменцев

По данным прокуратуры Тюменской области, в 2017 году в регионе к административной ответственности за побои было привлечено 1193 человека. Чаще всего в качестве наказания применялся административный штраф (811), также дебоширам назначались обязательные работы (194) и арест (94). В результате выплат штрафов в бюджет поступило более 2,1 млн рублей.

Санкция статьи 6.1.1 КоАП РФ (побои) предусматривает штраф в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток и обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.