В Тюмени разыскивают подозреваемого в грабеже мужчину

Отделом полиции №6 УМВД России по городу Тюмени за совершение грабежа разыскивается Анатолий Козловский 1980 года рождения.
При получении информации о местонахождении мужчины тюменцев просят сообщать в ОП-6 УМВД РФ по г. Тюмени по телефонам: (3452) 799-815, 799-820 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-832, дежурная часть: 793-023 или 02.
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