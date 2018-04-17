В Тюмени разыскивают подозреваемого в грабеже мужчину

11:20 17 апреля 2018
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Отделом полиции №6 УМВД России по городу Тюмени за совершение грабежа разыскивается Анатолий Козловский 1980 года рождения.

При получении информации о местонахождении мужчины тюменцев просят  сообщать в ОП-6 УМВД РФ по г. Тюмени по телефонам: (3452) 799-815, 799-820 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-832, дежурная часть: 793-023 или 02.

Теги: грабеж , розыск
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