Тюменские студенты узнали о продвижении проектов в социальных сетях

Лекцию по ведению социальных сетей и продвижению в них проектов провел для тюменских студентов сопредседатель регионального штаба ОНФ, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Мероприятие состоялось в историческом парке "Россия – моя история" и собрало десятки слушателей, среди которых оказались студенты Тюменского государственного университета, других вузов города и даже посетители музея, заинтересовавшиеся ходом занятия.

"Социальные сети стали для многих неотъемлемой частью жизни, особенно для молодежи. Однако уровень просвещенности в этой сфере даже среди студентов очень разный: кто-то не знает элементарных правил поведения и безопасности в соцсетях, другие же эффективно используют их не только для общения, но и для продвижения собственных проектов. Хочется, чтобы наша молодежь относилась ко второй категории", - отметил Александр Пересторонин.

На двухчасовой лекции были затронуты вопросы безопасного ведения личных страниц в социальных сетях, правила коммуникации, создания и развития социальных, культурных и медиапроектов.

В качестве одного из успешных примеров спикер привел уникальный культурный проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Он объединил в себе удобный календарь для навигации по культурной жизни региона, развлекательный и познавательный контент, а также стал площадкой для проведения регулярных розыгрышей билетов в кино, на спектакли, концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия. Один из залогов успешного продвижения проекта – развитие во всех популярных социальных сетях, взаимодействие со СМИ.

Отметим, региональный штаб ОНФ в Тюменской области инициирует и поддерживает проекты, направленные на разностороннее развитие детей и молодежи, их профориентацию.

Так, близится к завершению региональный образовательный проект "Медиастрана", инициированный активистами ОНФ, в рамках которого несколько сотен школьников из всех районов Тюменской области смогли попробовать себя в роли журналистов, видеооператоров, теле- и радиоведущих. Итоги проекта подведут на фестивале школьных СМИ, который пройдет в Тюмени 28 апреля.