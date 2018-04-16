В Тюмени стартует сезон лесных субботников

В Тюмени стартует череда весенних лесных субботников. Первые мероприятия по уборке в лесах пройдут 5 и 6 мая. К волонтерам могут присоединиться все желающие.

Организаторами лесных субботников являются волонтеры экологического движения "Зелёный хоровод". Они вместе с неравнодушными тюменцами выезжают в пригородные леса, где собирают, сортируют мусор и сдают его затем в переработку, пишет "Вслух.ру".

Место для первого весеннего субботника пока не определили: волонтеры ждут, когда сойдет снег, чтобы оценить состояние лесных участков и определить, какой больше всего нуждается в уборке.

При этом время сбора участников субботника уже известно – 10:30 на большой парковке у ТЦ "Рентал". Здесь волонтеров распределят по машинам. С собой рекомендуется взять средство от клещей, резиновые сапоги с теплыми носками, перчатки, одеваться нужно по погоде.



Информация о проводимых субботниках будет обновляться в группе "ВКонтакте".