Тюменские мамы могут получить профессию в декрете

Молодые мамы Тюменской области, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут бесплатно пройти основное или дополнительное профессиональное обучение при содействии службы занятости региона.

Как сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости региона, обучение проводится очно, а по ряду профессий – дистанционно. Образовательный процесс в этом случае построен таким образом, чтобы можно было совмещать материнство и профессиональную подготовку. Такой формат обучения в 2017 году выбирала каждая четвертая участница программы.

Обучение идет более чем по 40 квалификациям. Среди самых популярных - программы повышения квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей. Также можно получить профессию, которая позволит осуществлять трудовую деятельность на рабочих местах с применением гибких форм занятости и дистанционной занятости, например: "маникюрша", "парикмахер", "швея", "портной".

Отметим, ежегодно, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование проходят 240 женщин. За первый квартал текущего года в программе участвовала 81 женщина. Всего начала ее реализации новые профессии получили и повысили квалификацию более 1200 человек.