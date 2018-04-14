Жители Архангельска оценили тюменский VR-спектакль

Тюменский молодежный театральный центр "Космос" представил на XIV музыкально-театральном фестивале "Европейская весна" в Архангельске свой нашумевший VR-спектакль "В поисках автора".

Как сообщает "Мой портал", для молодых тюменских актеров это были первые гастроли. Всего в Архангельске состоялось три показа постановки.

"Многие зрители говорили про спектакль, что это даже большее, чем слом четвёртой стены: театр залез в голову к зрителю. Это новый формат существования театра, – рассказывает руководитель проекта VR-спектакль "В поисках автора" Виктория Заворотчева. "Такого погружения в происходящее я не испытывала никогда, ещё минут 30 после спектакля у меня дрожали руки", – делится впечатлениями зритель Екатерина Зыкова.

Идейный вдохновитель "Европейской весны" и руководитель Архангельского молодёжного театра Виктор Панов отметил, что организаторы фестиваля гордятся тем, что первыми привезли этот спектакль к себе в городе. Жители Архангельска первыми в стране после тюменцев смогли окунуться в VR-реальность.

Гастроли на "Европейской весне" стали "первой ласточкой", так как в планах у Молодёжного театрального центра "Космос" показать VR-спектакль во многих городах России. "В поисках автора" сыграют 26 мая в Новосибирске на V межрегиональном театральном фестивале "Ново-Сибирский транзит".