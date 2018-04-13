Тюменский ТЦ "Дарина" оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения пожарной безопасности

Фото: группа "Торговый центр "Дарина" / vk.com

В Тюмени владелец торгового центра "Дарина" оштрафован после проверки на соблюдение требований пожарной безопасности.

В частности, как установили прокуратура и МЧС, на втором и третьем этажах торгового центра оказалась неисправна автоматическая пожарная сигнализация, в паркинге при срабатывании систем автоматической противопожарной защиты клапан дымоудаления открывался со значительной задержкой, отсутствовали акты проверки работоспособности противопожарного водопровода и документы по состоянию огнезащитной обработки несущих металлических конструкций. Был выявлен и ряд других нарушений.

В отношении собственника торгового центра — АО "АИЖК по Тюменской области" было возбуждено административное дело. В результате владелец был оштрафован на 150 тысяч рублей. Устранение выявленных нарушений взяла на контроль прокуратура.

Напомним, ранее за несоблюдение ряда требований пожарной безопасности на эту же сумму был оштрафован собственник тобольского ТРЦ "Жемчужина Сибири". В ходе проверок в Тюмени небезопасными с этой точки зрения признали ТРЦ "Колумб", рынок "Центральный" и детский центр "Остров Сокровищ" в ТЦ "Для Вас".