Оркестр русских народных инструментов имени Беззубова порадовал тюменцев концертом

Концерт, посвященный основателю оркестра русских народных инструментов Леониду Беззубову, состоялся в тюменском колледже искусств. В зале не было свободных мест, а публика осталась в полном восторге.

Главным участником концертной программы стал созданный Леонидом Беззубовым в 1959 году оркестр, который сегодня носит имя своего основателя. Каждый год оркестр радует тюменских слушателей разнообразной программой, в которой звучат произведения классической и современной музыки, знакомые и новые пьесы.

В концертном зале Колледжа искусств прозвучали сочинения Ж. Бизе и Ф. Мендельсона, В. Городовской и В. Андреева, знакомые мелодии, словно сошедшие с киноэкрана. Настоящим "украшением" программы стали солисты центра культуры и творчества "Тюмень" — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Наталья Малаенко (народное пение) и Михаил Шепеленко (тенор). В их исполнении прозвучали итальянские, испанские и русские народные песни.

По традиции, в программе приняли участие дети — классик-хор "Серебристый ручеёк" вокального ансамбля "Музыкальный ТРаМПЛиН", руководит которым дочь Леонида Беззубова Галина Логачёва-Беззубова. За дирижёрским пультом оркестра были опытные мастера.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.