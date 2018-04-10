Тюменцы посетили концертную программу "Светлое воскресение"

В Доме культуры "Водник" состоялась концертная программа "Светлое воскресение". Мероприятие прошло совместно с храмом Рождества Пресвятой Богородицы.

Настоятель храма отец Владимир поздравил всех присутствующих со светлым праздником, затем ансамбли "Грация" и "Вдохновение" представили творческие номера.

В рамках празднования Пасхи продемонстрировали выставку декоративно-прикладного творчества "С весенним праздником к добру!". На ней были представлены иконы в золоченых окладах, расшитые бисером, а также расписные и декоративные яйца, букеты верб, тематические интерьерные куклы, картины в технике "Батик". Экспонаты предоставили слушатели воскресной школы при храме пресвятой Богородицы, сотрудники и посетители "ДК" Водник".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.