Жительнице Нижней Тавды грозит уголовная ответственность за ложный донос об изнасиловании

В селе Нижняя Тавда завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в ложном доносе.
15 февраля вечером женщина пришла в гости к своему бывшему сожителю и начала скандалить. Мужчина вызвал сотрудников полиции. В это же время женщина тоже позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании.
"Была организована доследственная проверка, женщина была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Установлено, что сообщенные ей сведения не соответствуют действительности", — говорится на сайте СУ СКР по Тюменской области.
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