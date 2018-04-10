Жительнице Нижней Тавды грозит уголовная ответственность за ложный донос об изнасиловании

В селе Нижняя Тавда завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в ложном доносе.

15 февраля вечером женщина пришла в гости к своему бывшему сожителю и начала скандалить. Мужчина вызвал сотрудников полиции. В это же время женщина тоже позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании.

"Была организована доследственная проверка, женщина была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Установлено, что сообщенные ей сведения не соответствуют действительности", — говорится на сайте СУ СКР по Тюменской области.