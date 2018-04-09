Танцоры ТСК "Прибой" завоевали награды турнира "В ритме танца - 2018"

Спортсмены ТСК "Прибой" 7 апреля приняли участие в официальных соревнованиях субъекта РФ по танцевальному спорту "В ритме танца - 2018", завоевав многочисленные награды.

В кубковых соревнованиях у Андрея Ишимцева и Киры Дорофеевой первое место в категории Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс), второе место в категории Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс).

​У Артемия Черкашина и Данеш Акишевой в категории Дети 10 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) первое место и пятое место в категории Дети-1, 4 танца (W,Q,S,Cha) (H класс).

​Евгений Винников и Снежана Разлуцкая первые в категории Дети 09 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) и третьи в категории Дети-1, 4 танца (W,Q,S,Cha) (H класс). В категории Дети 08 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) Савелий Степанов и Злата Лопарева заняли третье место.

В категории Дети 10 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) Максим Чернов и Сафия Халитова седьмые.

Третьи места у Валерии Лаврентьевой и Алины Решетниковой в категории Дети 11 и мл., 2 танца (Полька, Вару-вару) (H класс) и у Николая Старикова и Ланы Давлетовой в категории Дети 12 и мл., 2 танца (Полька, Вару-вару) (H класс).

В массовом спорте золотые медали у Максима Чернова и Сафии Халитовой в категории Дети 10 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс) у Валерии Лаврентьевой и Алины Решетниковой в категории Дети 10 и мл., 2 танца (Полька, Вару-вару) (H класс), у Ислама Хабибуллина и Нелли Насибуллиной в категории Дети 11 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс) CMM.

Серебряные медали у Дмитрия Чернова и Екатерины Бембак в категории Дети 11 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс) CMМ, у Полины Жуковой в категории Дети 08 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс) СОЛО СММ.

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СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.