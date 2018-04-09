Тюменский филармонический оркестр даст открытую репетицию перед гастрольным туром

В преддверии гастрольного тура по городам России Тюменский филармонический оркестр проведет открытую генеральную репетицию. Попасть на нее бесплатно могут все желающие. Репетиция пройдет 12 апреля в 13:00 в концертном зале имени Гуляева Тюменской филармонии.

В программе сочинения Сергея Рахманинова, которые включены в программу гастролей: Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и Симфонические танцы (произведение для оркестра).

Солист — лауреат международных конкурсов, обладатель I премии и Золотой медали Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев (фортепиано). За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра, заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.

Первый в гастрольном туре Тюменского филармонического оркестра — концерт в Мариинском театре Санкт-Петербурга 15 апреля, следом будет Москва — тюменские музыканты примут участие в одном из самых популярных абонементов Московской филармонии "Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры России". После оркестр посетит Казань, Воткинск, Ижевск и Пермь.