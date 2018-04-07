Тюменка выступила на конкурсе "Если бы я был президентом"

Светлана Левина представила студенческое сообщество Тюменской области на очном этапе всероссийского конкурса молодежных проектов "Если бы я был президентом", который прошёл в Санкт-Петербурге на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Девушка защищала свою работу "Коррупции – нет!" в номинации "Рисунок". Участники представили свои предложения в сфере развития здравоохранения, образования, социальной политики, комфортной городской среды, обороны и безопасности, электронного правительства и цифровой экономики, основных направлений внешней политики. Не исключается, что часть предложений учтут при разработке проектов новых майских указов главы государства, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

В рамках конкурса прошла панельная дискуссия "Выявление и поддержка юных талантов", деловая игра "Гражданский совет", "Выборы" и другие. Также культурная программа включила обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу.

Отметим, что участниками конкурса стали молодые граждане от 6 до 25 лет. Из более чем 30 тысяч заявок в очный этап прошли только 1000 работ из разных регионов России и СНГ.