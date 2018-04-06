Канадские вузы открыты для российских студентов

Канадские учебные заведения все больше ориентируются на иностранных студентов, создавая для них оптимальные условия получения образования. С этой целью разрабатываются специальные программы, оказывается помощь в оформлении документов.

Так, в 2018 году молодежь в возрасте 14-17 лет может на платной основе принять участие в летних программах канадских вузов. Эти программы включают в себя изучение английского языка при полном погружении в языковую среду, интересную культурную программу с посещением достопримечательностей Канады, а также возможность выбрать для себя варианты дальнейшего образования в Канаде.

Образование в университетах и колледжах Канады доступно людям любого возраста – в этой стране принято учиться всю жизнь. Обязательным при поступлении остается наличие результатов языкового теста. Впрочем, это не должно пугать тех, кто решился учиться за границей, ведь существует огромное количество курсов, которые готовят к успешной сдаче английского языка.

Получение образования в Канаде иностранные студенты могут совмещать с работой, причем возможно трудоустроиться даже в самом вузе, где проходит обучение.

Что же касается оформления необходимых документов, в этом лучше довериться профессионалам. Всестороннюю помощь по переезду в Канаду для получения образования или постоянного жительства оказывает компания "Better life". Здесь имеются специалисты, которые осуществляют перевод документов на английский язык с нотариальным заверением, помогают купить или арендовать жилье в Канаде, получить студенческую визу и открытое разрешение на работу.

Кроме того, на сайте "Better life" можно найти перечень вузов и колледжей Канады. Остается лишь определиться с выбором и начать процесс оформления. Высшее образование в Канаде - это не только гарантированное качество обучения, но и возможность трудоустройства в дальнейшем.