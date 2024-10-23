Моор рассказал о планах по строительству школ и детсадов в Тюменской области

2023 год стал рекордным для Тюменской области по вводу в строй новых и реконструированных объектов образования – 7 школ на почти 5 тысяч мест и 3 детских сада на более чем тысячу мест. До конца 2024 года в регионе откроются 5 новых школ и детских дошкольных учреждений, сообщил губернатор Александр Моор на прямой линии.

Помимо этого, до конца текущего года в Тюмени сдадут в эксплуатацию главный корпус ТюмГУ.

В планах на 2025 год – ввод в эксплуатацию двух школ в Тюменском районе, а также школы и детсада в Тюмени. Кроме того, в рамках реализации программы замены деревянных школ в 2025–2026 годах планируется ввод еще семи школ в сельских муниципалитетах.

По просьбе участников прямой линии Александр Моор рассказал о том, как идет строительство межуниверситетского кампуса. В настоящее время завершается подготовка земельного участка и проходит экспертизу проект первого из 10 запланированных объектов – гостиницы для студентов и ученых. Межуниверситетский кампус возводится в Тюмени в рамках нацпроекта "Наука и университеты".