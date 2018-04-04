Бывший заместитель главврача тюменского Медгорода возглавил Свердловский онкодиспансер

16:20 04 апреля 2018
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Владимир Елишев стал новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера. До этого он работал первым заместителем главного врача тюменского "Медицинского города", заведующим радиологическим центром, заведующим отделением, врачом в Тюменском областном онкологическом диспансере.

Совмещал работу в Тюменском государственном медицинском университете и был главным онкологом Тюменской области.

В разные годы Владимир Геннадьевич отвечал за реализацию областной программы по модернизации радиотерапевтической службы Тюменского областного онкологического диспансера и федеральной целевой программы по совершенствованию в медучреждении онкологической специализированной помощи, а также за реализацию проекта по строительству нового областного онкологического диспансера.

Владимир Геннадьевич Елишев родился в 1973 году. В 1996 году закончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело". В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию.

Прошел профессиональную переподготовку: в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации — "Менеджмент в здравоохранении" и "Экономика и управление на предприятии", а также в Омской государственной медицинской академии — "Организация здравоохранения и общественное питание".

Имеет сертификаты по специальностям "Онкология", "Радиология", "Радиотерапия", "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

Теги: медгород , медицина , онкология
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