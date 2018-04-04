Бывший заместитель главврача тюменского Медгорода возглавил Свердловский онкодиспансер

Владимир Елишев стал новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера. До этого он работал первым заместителем главного врача тюменского "Медицинского города", заведующим радиологическим центром, заведующим отделением, врачом в Тюменском областном онкологическом диспансере.

Совмещал работу в Тюменском государственном медицинском университете и был главным онкологом Тюменской области.

В разные годы Владимир Геннадьевич отвечал за реализацию областной программы по модернизации радиотерапевтической службы Тюменского областного онкологического диспансера и федеральной целевой программы по совершенствованию в медучреждении онкологической специализированной помощи, а также за реализацию проекта по строительству нового областного онкологического диспансера.

Владимир Геннадьевич Елишев родился в 1973 году. В 1996 году закончил Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело". В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию.

Прошел профессиональную переподготовку: в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации — "Менеджмент в здравоохранении" и "Экономика и управление на предприятии", а также в Омской государственной медицинской академии — "Организация здравоохранения и общественное питание".

Имеет сертификаты по специальностям "Онкология", "Радиология", "Радиотерапия", "Организация здравоохранения и общественное здоровье".