Волонтеры проводят творческие уроки для тюменских сирот

Волонтеры тюменской общественной организации "Тепло души – детям сиротам" научил воспитанников школы-интерната "Горизонт" делать цветы из бумаги. В ходе специального урока волонтеры и дети вместе собрали яркий и весенний бумажный букет.

Основная польза проведенного мастер-класса, как отметили в добровольческой организации, заключается в развитии мелкой моторики: детей научили пальчиками сгибать лепестки. Кроме того, таким способом воспитанники школы-интерната получали необходимое внимание и общение. После урока волонтеры угостили учеников чаем с бутербродами, пишет "Вслух.ру".

К команде волонтеров могут присоединиться все желающие. Встречи с детьми из школы-интерната "Горизонт" и дома сирот в селе Борки проводятся каждую неделю по выходным дням. Узнать подробнее можно в группе организации https://vk.com/teplo_dyshi_72.