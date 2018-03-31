Тюменцев приглашают поучаствовать в "Весеннем калейдоскопе"

Конкурс декоративно-прикладного творчества "Весенний калейдоскоп" состоится на базе Дома культуры "Орфей". Принять участие в нем могут творческие коллективы, отдельные участники, а также педагоги и руководители творческих коллективов.

На конкурс можно предоставить работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного творчества, которые будут соответствовать одной из номинаций конкурса, среди них "Россия – многонациональная страна", "Мир будущего", "Счастливая страна – детство", "Твори добро" и "Золотое рукоделие".

Победителей определят по возрастным категориям и наградят дипломами и ценными призами. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 мая в ДК "Орфей" (70 лет октября, 5в). Подробности по телефону 8 (3452) 47-93-90.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.