Для гостей отеля Vostok создали номера с уникальным интерьером

15:12 30 марта 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Отель Vostok предлагает своим посетителям 375 номеров различных категорий, многие из которых отличаются уникальным дизайном интерьера.

Забронировать можно одноместные, двухместные, романтические, литературные и другие номера, которые придутся по душе.

Стандартные одноместные номера категории "Single Room" отличает теплая и уютная атмосфера. Однокомнатный номер с удобной односпальной кроватью, ванной комнатой с душем и прихожей. Площадь номера — от 11 кв.м до 13 кв.м.

В свою очередь, улучшенный одноместный номер "Superior" отличается комфортным размером комнаты и включенными в него удобствами: полутороспальная кровать, мягкий халат и пушистые тапочки согреют теплом и уютом в любую погоду. Площадь номера - 13 кв.м.

Стандартные двухместные номера категории "Twin Room" идеально подходят для размещения как одного, так и двух гостей. Удобные односпальные кровати с прикроватными тумбочками, ванная комната с душем — все что нужно для комфортного проживания. Площадь номера - 13 кв.м.

Для удобства гостей в отеле представлены прекрасные номера "Комфорт", архитектурное решение которых создает ощущение пространства и наполненности светом и воздухом, оформлены в деловом стиле. Просторный однокомнатный номер с двуспальной кроватью и ванной комнатой. В номере имеется все то, что соответствует требованиям современного делового человека. Площадь номера - от 17,4 до 28,1 кв.м.

﻿
1/5

Также в отеле имеются номера категории "Senior Suite", которые отличатся элегантным стилем. Небольшая гостиная соседствует со светлой спальней, что представляет собой идеальное решение для долговременного проживания. А возможность размещения дополнительной детской кроватки делает номер замечательным местом для семейного отдыха. Просторный двухкомнатный номер с двуспальной кроватью, ванной комнатой и прихожей. Площадь - 26,3 до 29,6 кв.м.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья предлагают номера с двумя раздельно стоящими кроватями, удобно расположенной кнопкой экстренного вызова и специально оборудованной ванной комнатой. Номера расположены рядом с кабинетом врача, не имеют порогов для беспрепятственного передвижения в инвалидных колясках. В таких номерах наши гости получают комфортный отдых. Площадь номера - 20 кв.м.

Никого не оставляют равнодушным романтические номера в отеля Vostok. Это воплощение любви, тепла, заботы и нежности. Дизайнерская мебель, воздушный текстиль и невероятно стильный интерьер погрузят Вас в атмосферу сказки и сделают проживание в Отеле Vostok волшебным и незабываемым.

Главной изюминкой отеля являются литературные номера, которые расположены на пятом этаже. В них представлены мини-биографии тех, кто жил, путешествовал или случайным образом оказался в нашем крае, тех, кто своими очерками, письмами и даже романами доносит до нас впечатления о городе, который мы любим. Двадцать две личности – писатели и путешественники, страдальцы и счастливцы – из великого множества мы выбрали тех, кто рассказал нам о нашем городе, кто рассказал нам о нас самих.

Забронировать понравившийся номер можно по телефонам +7 (3452) 686-111, +7 (3452) 686-140, а также отправив запрос на адрес электронной почты bron@vostok-tmn.ru

Теги: отель
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2018