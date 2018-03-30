В Тюмени вновь пройдет "День онколога"

30 марта в 10:00 в бизнес-отеле "Евразия" начнется межрегиональная научно-практическая конференция "День онколога". В ней примут участие тюменские онкологи и специалисты из Москвы, сообщили в пресс-службе Медгорода.

С докладом выступят старший научный сотрудник ФГБУ "Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина", д.м.н. профессор Наталья Бесова и руководитель гематологического центра, главный гематолог МО РФ и ФГБУ "Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко" д.м.н. профессор Олег Рукавицын.

Об итогах онкологической службы Тюменской области за 2017 год расскажет главный тюменский онколог, руководитель медицинской и хирургической служб ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" Владимир Зуев. Свои доклады представят и другие специалисты "Медицинского города", темы которых касаются профилактики онкологических заболеваний и современных методик их лечения.