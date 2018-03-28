Тюменцы собрались на акцию памяти по погибшим в Кемерове

Сегодня в России объявлен общенациональный траур по жертвам трагедии в Кемерове. По последним данным, пожар в торговом центре унес жизни 64 человек. Акции памяти во многих городах начались еще в понедельник: люди несли цветы и игрушки к стихийным мемориалам. В Тюмени таким местом стал монумент "Материнство" в сквере на улице Комсомольской.

Со вчерашнего утра горожане приносят туда игрушки и зажигают свечи. Сегодня через мессенджеры тюменцев призвали совместно почтить память жертв пожара, большая часть которых — дети. На стихийные акции на Цветной бульвар или к мемориалу на Комсомольской тюменцам предложили приносить с собой белые шары.

К шести часам вечера около постамента "Материнство" вокруг уже возложенных игрушек и цветов все появлялись и появлялись новые знаки памяти. Многие приходили семьями, с детьми.

К семи часам памятник был окружен плотным кольцом людей, многие подтянулись с работы.

"Кто с шарами пришел, давайте отпустим их. На счет три", — предложил подошедший со связкой белых воздушных шаров мужчина. В небо взмыли несколько десятков шаров. По имеющимся сведениям, в пожаре погибли более 40 детей.

Вслед за этим со всех сторон начали раздаваться звуки клаксонов. По договоренности их начали подавать проезжавшие мимо и специально остановившиеся автомобилисты в память о жертвах. Гул не прекращался в течение нескольких минут. И после этого к мемориалу продолжали подходить люди с гвоздиками и розами. Вплоть до позднего вечера сюда по одному или компаниями шли сочувствующие горожане.

Приносить цветы и игрушки к монументу тюменцев призывают и завтра. В Кемерове продолжается трехдневный траур.

Влада Нерадовская