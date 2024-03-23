Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

24 марта в России станет днем общенационального траура, заявил президент РФ Владимир Путин.
В Подмосковье в результате теракта в "Крокус сити холле", по последним официальным данным СК, погибли 115 человек. На лечении в стационарах - 107 пострадавших, из них трое детей, один ребенок в крайне тяжелом состоянии. Президент пообещал пострадавшим и семьям погибших материальную помощь и поддержку.
Что касается исполнителей теракта, то по делу задержано 11 человек, в том числе четверо, непосредственно участвовавших в теракте - они двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно".
Президент подчеркнул, что следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта в "Крокусе", все исполнители, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут справедливое наказание.
"Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество",- обратился к россиянам президент.
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