День траура объявлен в Нижневартовске

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура по погибшим при частичном обрушении многоквартирного дома на улице Мира, 6а.

"Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома на Мира, 6А завершены. Это были одни из самых тяжелых дней и ночей в моей жизни. К моей глубокой скорби мы не смогли вытащить из-под завалов живыми всех, кто оказался в тот злополучный вечер дома. Восемь наших земляков - соседей, друзей - погибли. И что самое страшное, четверо из них дети. Нет таких слов, которые бы могли передать всю ту боль, которая сейчас на душе. Соболезную родным и близким. Мы окажем любую посильную помощь в организации церемонии прощания и похорон. Мы будем рядом и сделаем все, чтобы помочь пережить эту ничем не восполнимую утрату", - сообщил Кощенко.

Организациям, телерадиокомпаниям, учреждениям культуры, спорта сегодня рекомендовано воздержаться от проведения и показа развлекательных мероприятий, программ. На зданиях приспущены флаги.

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова прилетела в Нижневартовск, она возложила цветы к монументу "Добрый ангел мира" в память о погибших при обрушении межэтажных перекрытий в жилом доме.