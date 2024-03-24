Тюмень скорбит со всей Россией по жертвам теракта в Подмосковье

Жители Тюмени второй день несут цветы и игрушки к мемориалу у знака "Нулевой километр" на Цветном бульваре, чтобы почтить память погибших в результате теракта в Подмосковье. 24 марта в РФ стал общенациональным днем траура. По последним данным СК, в результате теракта погибло 137 человек.

Горожане семьями, представители национальных общественных организаций Тюменской области, губернатора Александр Моор, почетный генеральный консул Белоруссии в РФ в Тюмени, председатель Тюменской областной общественной организации "Союз-интеграция братских народов" Владимир Шугля, ветераны боевых действий, молодежь в течение всего воскресенья приходили к мемориалу, чтобы почтить память погибших.

Вечером молодогвардейцы зажгли лампадки, выставленные в надпись "Тюмень скорбит".