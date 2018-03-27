#Кемеровомыстобой: тюменцы скорбят о жертвах страшного пожара

Тюменцы скорбят вместе со всей страной, со всем цивилизованным миром по погибшим в Кемерово людям и таким образом выражают поддержку их родным и близким, желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Инициативные горожане организовали у памятника "Мама" стихийный мемориал в память о погибших. Теперь люди несут туда цветы, свечи и мягкие игрушки.

Любой желающий может присоединиться к этой акции. Мемориал находится на пересечении улиц Свердлова и Комсомольской возле Областной инфекционной больницы.

Глубокие соболезнования выразил родным и близким погибших в Кемерово губернатор Тюменской области Владимир Якушев. 26 марта глава региона провел совещание, на котором Главному управлению МЧС России по Тюменской области рекомендовано по согласованию с областной прокуратурой проверить в торговых и торгово-развлекательных центрах области соблюдение требований безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Главному управлению строительства Тюменской области поручено обеспечить жесткий контроль за приемкой таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаросткойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за местами массового пребывания людей на публичных мероприятиях.

Напомним, что пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети.

28 марта в России объявлен национальный траур.