"Салмановские чтения" посвятят 70-летию тюменской геологии

Научно-практическая конференция "Салмановские чтения" состоится в Сибирском научно-аналитическом центре 29 и 30 марта. В этом году она посвящена 70-летию тюменской геологии.

Выступить с докладами на ней готовятся порядка сорока молодых ученых и специалистов. Это представители Тюменского индустриального университета, НАО "СибНАЦ", ООО "Газпром геологоразведка", Тюменского нефтяного научного центра, подразделений ООО "Лукойл" и других компаний.

Как отметили в пресс-службе НАО "СибНАЦ", работы молодых исследователей оценит жюри, в состав которого войдут мэтры тюменской нефтегазовой науки. Имена победителей и призеров "Салмановских чтений" назовут в Сибирском научно-аналитическом центре 30 марта на торжественном мероприятии, посвященном Дню геолога.

Конференция, получившая название в честь выдающегося геолога Фармана Салманова, проводится с 2007 года по инициативе генерального директора НАО "СибНАЦ" Анатолия Брехунцова. В 2018 года она состоится в двенадцатый раз и откроет череду мероприятий в честь юбилея тюменской геологии.