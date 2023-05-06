Научно-практическая конференция медиков прошла в Тюмени

Региональная конференция "Лучевая диагностика и искусственный интеллект" объединила медиков из разных городов: Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Санкт-Петербурга и не только. Участие приняли практикующие врачи, ординаторы и студенты. Они обсудили перспективы развития лучевой диагностики, особенности интерпретации постковидных изменений в легких, и другие вопросы.

С докладом "Лучевая диагностика и искусственный интеллект. Где мы сейчас и перспективы развития" выступил кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по лучевой и инструментальной диагностике Тюмени и Тюменского района, заведующий диагностическим отделением ОБ № 19 Николай Мельников.

Конференция в очном формате прошла впервые после длительного перерыва из-за ковидных ограничений. Несмотря на пандемию, врачи, конечно же, продолжали обмен опытом, но живое общение для них является крайне важным, уточнила Валерия Глухих, пресс-секретарь Областной больницы №19.