Сбер приглашает всех на конференцию "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") пройдёт в Москве с 11 по 13 декабря. На три дня AI Journey снова станет ключевой площадкой, где рождается будущее, обсуждается роль AI-технологий для помощи человеку, генерируются новые идеи и смыслы, которые определяют развитие отрасли на годы вперёд. Ключевая идея конференции о возможностях AI на благо человека говорит о том, чего люди и организации ожидают от искусственного интеллекта и в чём видят его роль. Мероприятие состоится в гибридном формате, будет организована онлайн трансляция на сайте.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

Я приглашаю всех, кому интересен искусственный интеллект, кто разрабатывает эти технологии или применяет их в работе и в жизни, — а сегодня все мы так или иначе их используем, — стать участником трёхдневного путешествия, в котором каждый найдёт для себя что-то увлекательное и полезное и откроет новые грани AI-возможностей. Главная идея AI Journey 2024 — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни, инструмент, который помогает каждому из нас добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом.

Программа AI Journey состоит их трех тематических блоков: наука, бизнес и общество, в них участвуют ведущие российские и международные исследователи, ученые, представители органов власти и бизнеса. Ключевые выступления в прямом эфире будут переводиться на русский жестовый язык.

В рамках трека "Наука" участники смогут послушать доклады ведущих международных учёных и узнать о последних достижениях в развитии AI-технологий, и о том, как AI помогает в исследованиях. В бизнес-блоке можно будет узнать о практических кейсах внедрения AI-решений в различных сферах экономики и оценить возможности AI для повышения эффективности предприятий. А в треке "Общество" в фокусе внимания будет искусственный интеллект для решения социальных задач. Так, участникам расскажут, как AI поддерживает устойчивое развитие планеты, помогает людям в работе и частной жизни, раскрывает потенциал человека. Специальный молодёжный трек AI Junior поможет всем, кто начинает свой путь в AI, погрузиться в мир искусственного интеллекта.