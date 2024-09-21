В Тобольске пройдет конференция о природном и историко-культурном наследии Сибири

В Тобольске с 23 по 26 октября пройдет II Всероссийская научно-практическая конференция "Природное и историко-культурное наследие Сибири: прошлое, настоящее, будущее".

Она посвящена 300-летию Российской академии наук и 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева.

Мероприятия пройдут в конгресс-зале Дворца наместника, научно-информационном центре Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, Музее истории освоения и изучения Сибири имени Дунина-Горкавича, Тобольском педагогическом институте имени Менделеева.

В адрес организаторов поступило свыше тридцати заявок на участие в очном формате. С докладами выступят этнограф Дамир Исхаков, историк Наталья Балюк, миколог Владимир Капитонов и другие известные ученые, сообщает Тюменская линия.