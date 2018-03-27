За неделю в Тюмени ОРВИ заболело более 10 тысяч человек

На минувшей неделе в Тюменской области с ОРВИ и гриппом в медучреждения обратились 16,5 тысяч человек, что ниже эпидпорога. В Тюмени ОРВИ подхватили более 10 тысяч человек.

По данным регионального Роспотребнадзора, 68% от всех заболевших — это дети. На прошлой неделе в муниципальных территориях на карантин закрыли один класс общеобразовательной организации, полностью закрыта одна школа и один детский сад.

По результатам вирусологического мониторинга обнаружено 8 положительных находок гриппа В.