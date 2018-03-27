В Тюмени открыли музыкальный фестиваль Владимира Спивакова

Трехдневный музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит в Тюменской филармонии. На открытии фестиваля 25 марта на сцене играл Национальный филармонический оркестр России под руководством маэстро Спивакова. Солировал блистательный артист театра "Новая опера" Василий Ладюк.

"Нас с Владимиром Теодоровичем связывает настоящая дружба, она длится много лет, - рассказал Василий Ладюк. – Все, что происходит на сцене, доставляет удовольствие зрителю, который уходит с концерта с хорошими эмоциями, приподнятым настроением. Это действительно творческий союз между нами. Ну а мы, в свою очередь, также получаем удовольствие от совместного музицирования. Надеюсь, что концерт станет музыкальным подарком тюменцам в этот чудесный весенний день".

К формированию программы подходили совместно. По словам Спивакова, он никогда не говорит артистам, с которыми выступает, что он хочет играть. Всегда первым предлагает произведения артист. В Москве, перед приездом в Тюмень, даже успели порепетировать нынешний концерт.

"Я счастлив, что мы открываем фестиваль с Василием Ладюком. Он замечательный певец, музыкант, приглашенный солист Большого театра, - отметил Владимир Спиваков перед концертом. – Мы тесно сотрудничаем, много выступаем вместе. Василий всегда откликается на наши предложения, никогда не спрашивает про гонорары. Человек действительно живет музыкой, большой талант. Выступает на благотворительных концертах, а для меня это важно".

Последний раз в Тюмень Владимир Спиваков приезжал десять лет назад. По словам маэстро, главное в гастролях Национального оркестра – играть в России, больше ездить по городам нашей родины. Когда он услышал, что появится возможность сделать фестиваль в Тюмени, то сразу откликнулся на предложение.

Перед приездом в филармонию Владимир Спиваков побывал в музейном комплексе имени Словцова. "Я был очень рад посетить музей, меня встретили замечательные люди, я посмотрел экспонаты. Очень интересно было там побывать, я знаю, что музей строился очень долго и наконец его открыли".

В следующий свой приезд Владимир Спиваков пообещал, помимо концертов, провести встречу с молодыми дарованиями. "Очень много талантливых ребят, особенно в регионах, - отметил Спиваков. – В своем детском фонде мы стараемся следить за их успехами, проводим мастер-классы, дарим им инструменты".

Впереди два дня фестиваля. Сегодня гости филармонии услышат молодого пианиста Тимофея Владимирова. В программе прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича.

Завтра, 27 марта, на закрытии фестиваля с оркестром будет солировать Вадим Эйленкриг (труба).

Владимир Спиваков – это человек, сумевший стать настоящей легендой в своей профессии. Он является одним из тех современных российских исполнителей, благодаря которым отечественное музыкальное искусство остается на высочайшем мировом уровне.

У вас еще есть возможность услышать маэстро в живую. Билеты на оставшиеся два дня фестиваля можно приобрести в кассах филармонии или на сайте http://tgf.kto72.ru/events/.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.