В Тюмени рассказали, как поступить в кадетское училище

В Тюменском президентском кадетском училище 24 марта состоялся День открытых дверей. Мероприятие проводится раз в год перед весенними каникулами и традиционно вызывает повышенный интерес у жителей Тюменской области и соседних регионов.

В гости обычно приглашают четвероклассников, но среди участников много ребят и младшего возраста – родители хотят, чтобы дети раньше сориентировались в выборе и могли как следует подготовиться к поступлению. Далеко не все в итоге вообще будут поступать. На это ориентированы около шестидесяти процентов.

Легко ли стать кадетом?

Об условиях приема, особенностях обучения в ТПКУ мы побеседовали с заместителем начальника училища по учебной работе Евгенией Станкевич.

Что нужно учесть при поступлении? Какие требования к кандидатам?

- При поступлении нужно выполнить несколько условий.

Первое – быть годным по состоянию здоровья. Мы принимаем ребят только с первой или второй группой здоровья. Это связано с тем, что очень высокие умственные и физические нагрузки, и с тем, что мы готовим будущих курсантов. По сравнению с набором на срочную службу, к кадетам предъявляются более серьезные требования по здоровью.

Второе – нужно иметь определенный багаж знаний. Преодолеть при поступлении достаточно высокую планку по математике, русскому и иностранному языку.

Третье – быть физически подготовленным. У нас предусмотрена сдача нормативов при поступлении: сила, выносливость, быстрота.

Четвертое, и это очень важно, – мальчик должен быть психологически готов к обучению и проживанию здесь. Когда ребенка отдают сюда против его воли, он год держится на энтузиазме, на новизне. А через год могут начаться слезы, уговаривания типа "забери меня отсюда". Не все "приживаются". У нас коллективный образ жизни, военная организация – интересы личности подчиняются интересам коллектива. Второй очень сложный момент – у нас жесткое подчинение младших старшим. Все, что сказал воспитатель, должно быть выполнено. И это в определенной степени слом личности ребенка. Не все дети могут жить в таком ритме.

– На каких условиях вы принимаете ребят льготных категорий?

– У нас нет понятия "льготная категория". Есть преимущественное поступление. Оно регулируется статьей 86 Закона об образовании. Естественно, преимущественное право – для детей действующих военнослужащих, гражданского персонала, военных, отслуживших более двадцати лет и находящихся в запасе, для детей Героев России или сирот, чей родитель погиб при исполнении служебных обязанностей и так далее. Однако оно начинает работать, только если дети набирают одинаковое количество баллов. И как правило, действует для нижних строчек рейтинга.

– Большой конкурс при поступлении?

– В прошлом году – четыре человека на место. В этом пока не знаем, как получится.

– Есть какая-то узкая специализация по профессии?

– Нету. У нас есть друзья, это соседнее ТВВИКУ. Мы много рассказываем о специальности военного инженера, у нас воспитатели по большей части военные инженеры. Конечно, они хотят, чтобы ребята по их стопам пошли. Но чтобы говорить "идите туда и больше никуда" – этого нет. Наша задача – сделать так, чтобы как можно больше детей захотели стать офицерами.

– Чем отличается обучение в училище от учебы в обычной или специализированной школе?

– Преимущество нашего образовательного процесса – многопрофильность. У нас одновременно дети изучают на повышенном уровне иностранный язык, физику и математику. Второй иностранный язык по желанию. У нас сильная информатика, поддерживающая физико-математическое направление. Ведутся уроки по робототехнике. Не могу сказать, что слабая химия и биология, но ребята ее выбирают меньше. Это определенная специфика. Не все хотят в это направление идти. Что касается физкультуры, то в училище более десяти видов спорта изучается на уроках: элементы борьбы АРБ, дзюдо и самбо, плавание, лыжи, хоккей, футбол, волейбол и так далее. В школах нет такого.

– Участвуют ли кадеты в олимпиадах и конкурсах?

– Воспитанники участвуют во всех конкурсах, международных и всероссийских олимпиадах. Так, один из кадет у нас отправляется на всероссийский конкурс по ОБЖ. Сегодня двое ребят вернулись с форума "Шаг в будущее". Успешно выступили. Семен Курочкин по робототехнике с принтером Брайля собрал все награды. И отчасти благодаря нашим воспитанникам Тюменская область впервые за двадцать лет вышла на первое место в этом конкурсе, а он является главной инновационной площадкой научной молодежи страны. Семена даже пригласили в Стокгольм перед нобелевскими лауреатами выступить.

– В этом году ТПКУ состоится первый выпуск. Каков процент желающих получить профессию в военных вузах и вузах, готовящих сотрудников для силовых структур?

– Из всего выпуска 75 % ребят планируют в дальнейшем стать офицерами. Ребята выбирают наиболее интересные, престижные специальности, многие хотели бы учиться в военно-космической и летной академии, однако туда получится поступить не у всех – очень жесткие требования по здоровью. Но есть другие вузы – невостребованными не останутся.

Снимайте шапки!

Субботним утром 24 марта в главном корпусе училища непривычно пестро от одежды разновозрастных гостей. Вообще для кадет это учебный день, но сегодня большинство занимаются в спальных корпусах – в классах и лабораториях проходят экскурсии для будущих воспитанников.

Ожидающие начала концерта дети и взрослые прохаживаются возле актового зала между галереей рисунков и рядом макетов самолетов, архитектурных композиций. Оживленно в рекреации с шахматными столами. Тут же работают психологи. У столов робототехников тоже кучки ребятишек.

Немногочисленные кадеты в парадной форме приветствуют посетителей и отвечают любопытствующим детям и взрослым: "Трудно было поступить? А как вы тут живете? А во сколько подъем? А уроки где делаете? А в свободное время чем занимаетесь? Хорошо вас тут кормят?.."

Объявляется начало концерта, и все устремляются в зал. На экране – фильм. В нем подробно рассказывается об истории училища, образовательных возможностях заведения, лабораториях, спортивных секциях, научных объединениях кадет, их достижениях и многом другом. Рядом со мной – мальчик Петя. Пока он учится в четвертом классе в городе Реж. Говорит, что хочет сюда поступить, а расставание с родителями его не печалит.

Тем временем ведущие рассказывают о своей повседневной жизни, шутят и объявляют номера. Сменяя друг друга, выступают барабанщики, певцы, борцы, баянисты и танцоры, почти уже выпускники демонстрируют приемы с оружием.

В завершение концерта хор исполняет гимн кадетского училища и на сцену выходит генерал-майор Михаил Логинов. В коротком обращении к гостям начальник училища подчеркивает, что выбор в пользу кадетской жизни должен сделать сам ребенок. Зал аплодирует этой фразе.

Дальше гости делятся на группы и в сопровождении десятиклассника, педагога-организатора и учителя отправляются изучать быт.

"Игорь, посмотри какой класс! В твоей школе такого точно нет", – восклицает одна из мам в химической лаборатории. "Ого, сколько тут всего интересного!" – басит чей-то папа.

"Это меню на весь день? Как только обед? А сколько раз в день дети едят?" – женщины внимательно изучают столовую на предмет чистоты, удобства и комфорта. Дети делают акцент на вместимость самого зала.

Осмотрев учебный корпус, группы переходят в спорткомплекс. На ходу мальчишки засыпают вопросами кадета, родители не отстают. Он сдержано и подробно отвечает. При входе в помещение, повернувшись к ватаге ребят, негромко, но твердо приказывает: "Снимите шапки!" Шапки снимают даже папы.

Спорткомплекс состоит за двух частей: в одной старшеклассники играют в футбол, в другой на ринге, тренажерах и матах идут тренировки. Здесь же находится скалодром.

"Мне все нравится, но спортзал особенно! Он крутой!" – говорит Саша из Челябинска. Мальчик и его мама нацелены на поступление – ТПКУ уже третье в списке учебных заведений, в которых они побывали в последние месяцы. "Будем думать, в какое из них поступать, – говорит бабушка мальчика. – У вас все новое, современное. Это хорошо. Мне особенно спальный корпус понравился. И то, что мальчики в комнате по двое живут".

После завершения экскурсии гости расходятся не сразу. Многим интересны нюансы, касающиеся поступления, сдачи предметов, сбора необходимых документов.

В ожидании пока взрослые наговорятся, освоившиеся мальчишки за воротами училища окружают своего гида в форме, тянут за рукав, разглядывают погоны. "А что если я на четверки учиться буду? Это нормально у вас?" – задирая голову, звонко спрашивает один из ребят. "Нормально, Алешка! Ты только экзамены на вступлении на пятерки сдай!" – добродушно улыбается кадет.

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Татьяна Тихонова