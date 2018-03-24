Тюменские пейзажи увидят в городах России и зарубежья

Шесть смелых тюменских художников объединились для создания выставки, с которой планируют покорить культурное пространство России. Начали с Тюмени, затем отправятся на Урал, в Омск, Новосибирск и Москву. Планируется и зарубежная поездка.

"Каждый художник из них предлагает зрителю индивидуальный взгляд на окружающий мир, из которого черпает вдохновение, и демонстрирует мир внутренний. Здесь можно найти много необычного, противоречивого, сокровенного. Видно, сколько мысли, чувства, энергии, желания высказаться запечатлено на бумаге и холсте", рассказывает организатор и участница проекта Алена Головырских.

Излюбленный жанр художников – пейзаж, он позволяет испробовать различные графические материалы и приемы: акварель, тушь, соус, темперу, смешанную технику. Однако в каждой работе главное - не внешний, формальный облик, а подчинение основному замыслу – передаче образа природы.

По мнению специалистов, выставка "6" интересна своеобразной интимностью работ художников. Она проявляется в выборе мотивов, разработке композиции, в строгой, аскетичной манере исполнения. Несмотря на различие авторских подходов, идея цельно представляет творчество молодых темпераментных людей. Поиск сложного, убедительного, говорящего, но не кричащего, и одновременно свободного в своей ограниченности – вот то, что их объединят.