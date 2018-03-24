Тюменские молодежные театры устроят обменные гастроли с Казанью

Обменные гастроли тюменского молодежного театрального центра "Космос" и арт-резиденции Константина Хабенского "АРТХАБ" в Казани запланированы на 12 по 14 апреля, пишет "Мой портал".

В Тюмень приедет казанский камерный театр “SDVIG” ("Сдвиг") и покажет три спектакля: комедию "АРТ", абсурд "А не съесть ли нам кого-нибудь?", трагикомедию "Ставка".

В свою очередь в Казань отправятся резиденты МТЦ "Космос" – театр-студия "Тишина" и театр "Мимикрия". Каждый из тюменских коллективов покажет свой спектакль дважды. "Тишина" представит постановку "Ревизора" 13 и 14 апреля, а "Мимикрия" – "Убить полюбовно" 14 апреля.

Дружественные отношения "АРТХАБ" и "Космос" связывают с открытия пространства в Казани. Недавно программный директор "АРТХАБа" Анна Фельдман приезжала в "Космос" с интенсивом для тюменских молодёжных театров. Сейчас – обменные гастроли.