Ишимские школьники отлично на всероссийском "Шаге в будущее" заняли пять призовых мест

Школьники из Ишима показали отличные результаты на Всероссийском форуме-выставке "Шаг в будущее", который прошел в МГТУ имени Баумана 19 марта.
"Шаг в будущее" - это главный национальный форум и инновационная площадка научной молодежи страны. Тематика охватывает основные направления инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.
В секции "Химия и химические технологии" самым перспективным признан проект десятиклассника Артема Старокорова. Он представил работу на тему "Комплекс по использованию автомобильных покрышек для получения нефтяного сорбента и его дальнейшей утилизации".
Мобильный робот-манипулятор для удаленной работы с опасными веществами и предметами" десятиклассника Рудика Акопян отмечен в секции "Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника".
Десятиклассница Виктория Валейшо с работой "Об одном инварианте N-мерного прямоугольного параллелепипеда" заняла третье место. Она признана стипендиатом программы "Шаг в будущее" за высокие научные результаты.
Третьими в своих номинациях стали одиннадцатиклассники Михаил Пачганов с работой "Модель портативной солнечной батареи" и Владимир Яковлев с работой "Модель аппарата для озонирования воздуха".
Примечательно, что все юноши учатся в одной школе - №8. Виктория защищала честь школы №1.
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