Тюменские авторы приглашают на концерт добрых песен и стихов

Концерт участников клуба "Барды Тюмени" состоится в ДНК "Строитель" 1 апреля в 14:00. Исполнители представят добрые песни и стихи о любви, Родине и дружбе, пишет "Тюменская линия".

"Клуб "Барды Тюмени" создали 25 февраля 2017 года как союз инициаторов единомышленников. Он объединяет музыкантов любителей и профессионалов, а также поклонников жанра бардовской песни", - рассказал автор и исполнитель Павел Андреенко.

Вместе с ним на сцену выйдут Наталья Середа, Леонид Ткачук, Мила Романова, Владимир Дубов, Надежда Петрова, Владимир Шестаков, Светлана Жуковская, Дмитрий Кириллов, Евгения Фабиан, Екатерина Елтышева, Павел Андреенко младший, Алена Неизвестная, Маргарита Тишкина.