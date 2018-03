Вокалист группы Enigma выступил с Тюменским филармоническим оркестром

Концерт солиста известной группы Enigma Эндрю Дональдса в сопровождении Тюменского филармонического оркестра состоялся 22 марта на большой сцене дворца культуры "Нефтяник". Прозвучали самые известные и любимые композиции группы"Simple Obsession", "All Out Of Love", "Mishale", "One Night Lover" и многие другие.

Enigma известен всему миру как студийный проект. Много лет люди наслаждаются великолепными голосами, воссоздающими завораживающие композиции ни с чем не сравнимой, изысканно-сказочной музыки. И вот теперь вокалист Enigma предстал перед зрителями в живой постановке. После каждой песни зал взрывался продолжительными аплодисментами. Любимые композиции вызывали бурный восторг у зрителей. Кто-то подпевал, кто-то, не сдерживаясь, вставал с места и танцевал. Музыканты отыграли концерт за два часа, но гости дворца культуры еще несколько песен не отпускали их со сцены.

По словам самого Эндрю Дональдса, в нашем городе он второй раз, но с уверенностью может сказать, что Тюмень – его любимый город в России. Несмотря на снежную погоду, в зале чувствовалось тепло. Он не переставал благодарить зрителей, отмечая, какая у нас в городе прекрасная публика. Отдельную благодарность Эндрю высказал Тюменскому филармоническому оркестру, которые подыгрывали ему в этот вечер.

"Я слушала эти композиции, еще когда училась в школе, — рассказала Елена Морозова, одна из зрительниц после концерта. — Меня всегда завораживала эта музыка и их голоса. Сегодня мне удалось послушать одного из лучших вокалистов "Энигмы" вживую, да и еще и в сопровождении нашего оркестра. Это было незабываемо! У него потрясающий голос! Весь концерт на одном дыхании".

