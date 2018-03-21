Тюменский Студсовет запускает свою избирательную кампанию

В Тюменской области началась регистрация избирателей, которые будут голосовать за кандидатов в Студсовет. Участвовать в выборах может любой студент моложе 25 лет, но при условии электронной регистрации. Логин и пароль желающим выдадут в одном из сорока информационных пунктах вуза или ссуза области. Голосование пройдет с 28 по 30 марта, регистрация продлится до 30 марта.

В Студсовет Тюменской области войдут пятнадцать человек. Они будут представлять интересы учащейся молодежи на региональном уровне.

На данный момент свои кандидатуры выдвинули 166. "До 26 марта им предстоит пройти отборочный этап по итогам второй деловой игры. После этого определится окончательный список претендентов. Из них в течение трех дней, с 28 по 30 марта, вы выберите достойных", – рассказала студентам на открытии инфопункта в тюменском строительном институте ТИУ член оргкомитета проекта Инна Корсун.

Второкурсница института Татьяна Боровикова решила проголосовать за одногруппника и его команду. "В Студсовете бы хотела видеть целеустремленных, талантливых людей, которые знают, чего хотят и способны добиться цели, а Студсовет им поможет", - рассказала девушка.

Не оставили без внимания новую информационную площадку и кандидаты. Представители ТИУ Михаил Шалыгин и Никита Ямбаков агитировали за себя студентов – раздавали визитки с информацией о своем участии в выборах и рассказывали о программе.

"Мы просто друзья. На момент подачи заявки в студсовет были единственными кандидатами от нашего института. Вот и придумали прикольную идею: раз мы из одного института, то можно создать команду из трех человек, ведь избирателям дается три голоса для выбора кандидатов. Так что мы продвигаем не каждый себя, а всю команду", – сообщили Михаил Шалыгин, Никита Ямбаков и Аршавир Овеян.

Ребята во всем помогают друг другу и надеются, что вместе пройдут в Студсовет. Никита продвигает киберспортивную тему, Михаил – связь поколений, Аршавир – площадку для личностного развития. Они надеются, что студенты их поддержат. Они уже прошли деловую игру и этап организации публичных мероприятий и с нетерпением ждут старта выборов.

После регистрации на информационном пункте избиратель получит на электронную почту логин и пароль для голосования на сайте проекта. У каждого избирателя есть 3 "голоса", которые он может отдать за трех разных кандидатов. В команду Студсовета войдут набравшие большее количество голосов.

Для авторизации пользователей в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Нижней Тавде, Ярково и Омутинке на 25 площадках вузов и ссузов работает 40 точек регистрации. Узнать, где они находятся, можно здесь.