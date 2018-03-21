В Тюменской области захоронят останки трех участников Великой Отечественной войны

В Тюменскую область для перезахоронения будут доставлены останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония передачи останков пройдет 26 марта в 12 часов на площади Памяти в Тюмени.

Как сообщает Тюменский областной поисковый центр, для перезахоронения на родине будут доставлены трое солдат:

— Бугаев Пантелеймон Гаврилович, 1912 г.р., уроженец Ишимского района Омской области (сейчас это Тюменская область). Останки были подняты поисковиками в ходе экспедиции в районе деревни Нагаткино Старорусского района Новгородской области;

— Иконников Иван Федорович, 1903 г.р., уроженец д. Сокольники, Новозаимского р-на Омской области (сейчас это город Заводоуковск, Тюменская область). По данным ОБД "Мемориал", Иван Иконников числился пропавшим без вести с октября 1943 года. Останки бойца были обнаружены и подняты поисковиками осенью 2017 года в районе п. Синявино Ленинградской области;

— Ефимов Александр Андреевич, 1910 г.р., уроженец Богандинского с/с Тюменского района Тюменской области. Числился убитым в 1942 году. Останки солдата были обнаружены и подняты поисковым отрядом в урочище Горки Темкинского района Смоленской области.

Передача реализуется в рамках всероссийского проекта "Дорога домой". Цель проекта, стартовавшего в апреле 2017 года, это поддержка поисковых объединений в организации доставки праха погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и офицеров Советской армии к местам их захоронения, оформление необходимых сопроводительных документов для законной передачи останков представителям уполномоченных органов власти или родственникам. В ходе проекта за год осуществлена доставка 41 солдата и офицера в города России, Украины, Латвии и Литвы. В Тюменскую область останки солдат в рамках проекта "Дорога домой" будут доставлены впервые.