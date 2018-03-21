Активисты ОНФ в Тюменской области обсудили доступность дополнительного образования детям

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тюменской области состоялось обсуждение доступности дополнительного образования детям на основе сертификата персонифицированного финансирования в регионе. Экспертная встреча прошла в рамках реализации проекта Народного фронта "Равные возможности – детям".

В мероприятии приняли участие представители учреждений дополнительного образования, специалисты профильных департаментов и ведомств, родители, представители школ города. Участники отметили, что на сегодняшний день в Тюменской области ведется работа по вовлечению детей в программы дополнительного образования. На территории региона функционирует более 130 организаций, охватывающих различные направления – физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, естественно-научное и другие.

"В 2017 г. охват детей дополнительным образованием в области достиг порядка 90%. Вместе с тем остается категория ребятишек, не имеющая возможности заниматься в секциях и кружках по разным объективным причинам. В России этот показатель составляет 31%, то есть каждый третий ребенок. В Тюменской области уровень ниже, но проблем получения дополнительного образования детьми не может не волновать. Нам есть еще над чем работать", – отметил член регионального штаба ОНФ в Тюменской области, руководитель региональной рабочей группы Народного фронта "Образование и культура как основы национальной идентичности", директор гимназии №1 Тюмени Михаил Колосов.

По его мнению, решить данную проблему можно совместными усилиями общественности и властей, в том числе через механизм персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПДФО). В 2017 г. федеральные субсидии для пилотного внедрения системы ПДФО получили 9 субъектов РФ, в том числе и Тюменская область. На территории региона пилотный проект реализуется в 20 муниципальных образованиях – это 18 районов юга области, Заводоуковский городской округ и город Ишим.

Начальник управления молодежи и профилактических программ департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области Оксана Савинова отметила, что включение детей в систему ПФДО осуществляется на основании заявления от родителей или законных представителей детей, которые они подают в муниципальный уполномоченный орган. Далее ребенок, получивший сертификат, выбирает из реестра программу. При этом власти стараются, чтобы дети смогли попробовать несколько направлений и понять, чем хотят заниматься

Она добавила, что в 2017 г. в регионе была принята вся нормативная база. Персонифицированные сертификаты получили 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территориях, вошедших в проект. В настоящее время обучение проходят порядка 7,4 тыс. детей.

"Хорошо, что проект стартовал с отдаленных территорий, где дети в меньшей степени охвачены кружками и секциями, нежели ребята – жители областного центра и малых городов. Хотелось бы, чтобы проект как можно быстрее пришел в Тюмень. Здесь есть большой интерес у детей к занятию спортом. Система ПДФО могла бы ускорить темпы охвата подрастающего поколения массовыми спортом", – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

В ближайшее время региональная рабочая группа ОНФ "Образование и культура как основы национальной идентичности" планирует провести опрос среди родителей на предмет доступности и удовлетворенности качеством получаемых услуг в сфере допобразованя детей.