Интерьеры с "изюминкой": отель "Vostok" предлагает литературные номера

Отель "Vostok" предлагает своим гостям литературные номера, в которых представлены мини-биографии тех, кто жил, путешествовал или случайным образом оказался в тюменском крае.

В литературных номерах представлены 22 личности, среди них писатели и путешественники, которые рассказали о нашем крае. Постояльцы отеля могут провести время в номерах, оформленных в честь Достоевского, Словцова, Князева, Крапивина, Пришвина, Ершова и других не менее знаменитых людей.

Забронировать понравившийся номер можно по телефонам +7 (3452) 686-111, +7 (3452) 686-140, а также отправив запрос на адрес электронной почты bron@vostok-tmn.ru.

Напомним, "Vostok" – самый крупный отель нашего города, для гостей открыты 375 номеров с видом на храм Дмитрия Донского, фонтан и парк, а также для удобства гостей и жителей города представлены 5 залов ресторации, 4 зала конференц-центра общей площадью 468 квадратных метров и вместимостью 15-250 человек, тренажёрный зал, охраняемая парковка, автомойка и бесплатный Wi-Fi.