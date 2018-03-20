На электронную оплату обедов в школах перейдут еще в шести населенных пунктах Тюменской области

Электронный сервис "Учет школьного питания" готовятся запустить в образовательных учреждениях Ишима, Тобольска, Заводоуковска, а также поселков Боровский, Голышманово и Винзили. Доступ к электронному сервису будет открыт для родителей с конца марта.

Как пояснили в департаменте информатизации, проект запускается пока в пробном виде. Участвовать в нем будут по два класса от каждой школы. До конца этой недели в перечисленных муниципалитетах пройдут школьные собрания, где родителям классов-участников подробно объяснят, как пользоваться сервисом и что нужно для того, чтобы к нему подключиться.

В школах Тюмени технология уже успешно опробована. Родители и учителя отмечают удобство ее использования. В дальнейшем планируется подключить к сервису все школы региона.

Напомним, сервис учета питания позволяет родителям выбрать меню для школьника на десять дней вперед и оплатить его с портала либо через банкоматы и офисы банков. Сервисом через систему "Электронная школа Тюменской области" можно воспользоваться при действующей учетной записи портала госуслуг, напоминают в департаменте информатизации Тюменской области.

Обращаться с вопросами по работе системы "Электронная школа" можно по телефону (3452) 39-39-30, а также 8-800-100-12-90.

Напомним, что в школах Тюмени на электронную оплату обедов перешли в сентябре 2017 года.