В Тюмени перешли на электронную оплату школьных обедов

В Тюмени с началом учебного года родители школьников столкнулись с нововведениями при выборе и оплате питания детей. Новый порядок процедуры на портале "Электронная школа" не только внес разнообразие в меню, но и потребовал повышенной ответственности.

Выбирать обеденный комплекс необходимо не менее чем за пять дней, а состояние счета нужно контролировать регулярно — при отсутствии средств ребенок может остаться без обеда.

Как отметили в областном департаменте информатизации, родители справились с задачей. "В сентябре ежедневно совершалось около 2 тысяч платежей, общая сумма которых составила 100 миллионов рублей. Несмотря на новизну, подавляющее большинство родителей стали использовать электронные методы оплаты: 53,7% пополняют баланс через интернет, 44,6% через "Сбербанк онлайн", остальные через кассы, банкоматы и терминалы", — рассказали в пресс-службе ведомства.

86% родителей посещают систему не менее двух раз в месяц. С выбором меню мало кто экспериментирует — 88% школьников продолжают кушать комплекс дня, который предлагается по умолчанию.

Портал "Электронная школа" появился в Тюменской области в 2015 году. С помощью сервиса школьники и их родители получают информацию о расписании уроков, домашнем задании, оценках и посещаемости ученика. Для родителей, которые постоянно находятся в движении, доступно и мобильное приложение "Образование72".